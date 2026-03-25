Carnesecchi Juve sfuma l’arrivo del portiere in bianconero? La mossa dell’Atalanta per blindare il proprio estremo difensore

La Juventus ha cercato di acquistare il portiere dall’Atalanta, ma l’operazione sembra sfumata. L’Atalanta ha deciso di trattenere il proprio estremo difensore, adottando una strategia per blindarlo. La trattativa tra le due società non si è conclusa positivamente, e i bianconeri continuano a valutare altre opzioni per rinforzare la rosa.

Carnesecchi Juve, i bianconeri continuano a pensare al calciatore per rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti. Ma l’Atalanta vuole il rinnovo. Il calciomercato italiano non dorme mai e, tra i nomi più caldi del momento, spicca quello di Marco Carnesecchi. Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, il portiere è diventato un punto fermo nello scacchiere tattico di Raffaele Palladino, tecnico che lo considera un pilastro inamovibile. Tuttavia, le sue prestazioni superlative hanno inevitabilmente acceso i riflettori delle big, alimentando con insistenza le voci su un possibile asse Carnesecchi Juve. Nonostante l’interesse mostrato dal club bianconero, la “Dea” non ha alcuna intenzione di fare sconti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Carnesecchi Juve, sfuma l’arrivo del portiere in bianconero? La mossa dell’Atalanta per blindare il proprio estremo difensore Articoli correlati Carnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’AtalantaCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Pinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnova con la Vecchia Signora: i dettagli dell’accordo con l’estremo difensoredi Redazione JuventusNews24Pinsoglio Juve, il portiere bianconero rinnoverà con il club fino al 2027. Una raccolta di contenuti su Carnesecchi Juve Temi più discussi: L'Italia a Bergamo contro l'Irlanda del Nord con quattro atalantini: Scamacca, Raspadori, Scalvini e Carnesecchi più Palestra; Calciomercato Juve, spesa in casa Atalanta? Ederson e Carnesecchi nel mirino dei bianconeri. Ma entrambi rischiano di sfumare. I motivi; Calciomercato Juve spesa in casa Atalanta? Ederson e Carnesecchi nel mirino dei bianconeri Ma entrambi rischiano di sfumare I motivi; Tournée estiva Juventus 2026 tra Australia e Hong Kong | i primi dettagli Spunta un’amichevole con l’Inter. Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che allontana la Juve: rinnovo sempre più vicino?Carnesecchi Atalanta, la mossa della Dea che allontana la Juve: rinnovo sempre più vicino? Occhio al futuro del portiere! calcionews24.com Carnesecchi, niente Juve? Il portiere verso il rinnovo con l'AtalantaAccostato con una certa insistenza alla Juventus, Marco Carnesecchi, portiere classe 2000 dell'Atalanta e della nazionale azzurra, potrebbe non approdare ai bianconeri in estate, e restare anzi ... tuttojuve.com "RAMPULLA: "DI GREGORIO non diventi l'alibi della JUVE. Ma la JUVE deve avere il numero 1". RAMPULLA show su DI GREGORIO VICARIO CARNESECCHI ALISSON e SPALLETTI senza filtri! Sulla reunion CHAMPIONS 96 ..." Juventibus, martedì 24 fe x.com L'Atalanta punta a blindare Carnesecchi La mossa che allontana le voci sulla Juventus - facebook.com facebook