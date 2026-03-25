Un medico cubano ha dichiarato che i cittadini sono disposti a far entrare chiunque, poiché la situazione sull’isola è ormai insostenibile. La carenza di cibo, elettricità e beni di prima necessità colpisce la popolazione. La caduta del governo venezuelano e le sanzioni americane hanno ridotto i rifornimenti di petrolio, aggravando le difficoltà quotidiane degli abitanti.

Carlos è nato 27 anni fa in un paese di campagna, era un bambino gracile, sognava di diventare un dottore, e anche se la famiglia era senza mezzi, grazie al sistema scolastico cubano e al suo impegno ci è riuscito. Oggi è medico, fa la specialità, quando riesco a sentirlo ha appena finito il suo turno in ospedale. Può ricaricare il cellulare solo in reparto perché da gennaio scorso, con la caduta del presidente venezuelano Nicolás Maduro, principale fornitore di petrolio di Cuba, e le nuove sanzioni americane verso qualsiasi altro Paese rifornisca l’isola, è calato il buio: il 16 marzo il blackout è stato totale, ma sono anni che l’elettricità manca per giorni, ricomparendo per brevi momenti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Carlos medico a Cuba: «Che vengano pure, non ce la facciamo più»

Articoli correlati

Leggi anche: Milano, gli abitanti di Rogoredo: "Non ce la facciamo più"

"Dell'orgoglio non ce ne facciamo più niente". L'Italrugby non si accontenta piùAncor più dei risultati, delle vittorie, delle partite competitive contro le corazzate, il vero grande traguardo raggiunto dall’Italrugby è stato...

Contenuti utili per approfondire Carlos medico

Discussioni sull' argomento Carlos medico a Cuba: Che vengano pure, non ce la facciamo più; Cuba, L'Avana: Ci stiamo preparando a un possibile attacco degli Usa; L'ospedale cubano smentisce la pubblicazione del giornalista di sinistra Carlos Montero riguardo alle morti a Cuba.

Coronavirus, Carlos e i medici cubani a Crema: «Resteremo finché avrete bisogno»I quattro pulmini bianchi arrivano incolonnati nel parcheggio dell’albergo vicino al fiume Serio, e tutti scendono. Da lontano sembra una gita scolastica, se non fosse per il silenzio, le mascherine, ... corriere.it

Ubitennis. Glebator · Documentary Background. Perché l’eliminazione di Carlos Alcaraz a Miami non deve essere letta come un dramma Due sconfitte nelle ultime partite hanno riacceso il dibattito, ma il percorso di un campione passa anche da momenti d - facebook.com facebook