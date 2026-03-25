Durante un intervento televisivo, il commentatore sportivo ha affermato che una delle differenze tra le situazioni attuali di Inter e Milan riguarda anche il ruolo del portiere. La discussione sul momento delle due squadre italiane si concentra su vari aspetti, tra cui le prestazioni del reparto difensivo e le scelte tecniche. L’argomento viene frequentemente affrontato negli approfondimenti sportivi in Italia.

Sancho Juventus, dietrofront spiegato: ecco il motivo del no bianconero all’inglese! Retroscena svelato Mercato Torino, che obiettivo per l’estate: torna di moda quel calciatore del Genoa! Le ultimissime Calciomercato Milan, Castro piace ai rossoneri! Il Bologna alza il muro: prezzo fissato e concorrenza dalla Premier Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid spiazza tutti: occhi sul minutaggio per evitare l’obbligo di riscatto. La Juve osserva Nuovo stadio Inter, parte ufficialmente la VAS: il maxi progetto da 1,5 miliardi entra nella fase decisiva per il futuro di San Siro Nuovo stadio Cagliari: accordo sul PEF e parcheggi gratis, ora resta un nodo da sciogliere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Caressa sicuro: «Una delle differenze tra il momento dell’Inter e quello del Milan è dovuto anche al portiere»

Articoli correlati

Caressa sullo stato di forma dell’Inter: «Il portiere fa la differenza vera con il Milan»Casemiro colpo a zero per l’Inter? Bomba dal Brasile e preciso scenario in vista di giugno.

Orsi sicuro: «Scelta giusta del Cagliari di puntare su Pisacane. McKennie è il McTominay della Juve, momento drammatico per la Lazio. L’Inter e il Milan…»Beppe Riso rivela: «Tonali alla Juve? È ancora presto… Ecco cosa è successo per Frattesi, su Giovane-Napoli vi dico questo» Calciomercato Inter,...

Una raccolta di contenuti su Caressa sicuro

Temi più discussi: Caressa accende il dibattito sui social: Il Como gioca bene, ma mancano gli italiani; Roma-Bologna, Caressa nel mirino dei social: La telecronaca del tifoso. La scelta in chiaro di Sky fa discutere; Fabio Caressa: Italia ai Mondiali? Sono ottimista. In futuro mi vedo anche conduttore. La Roma deve vincere uno scontro diretto,...; Arbitri, Caressa: In Inter-Atalanta un errore clamoroso. Ci hanno detto che….

Caressa sicuro: La Viola si è ritrovata. Prima non aveva capito il pericoloNel suo commento alla giornata di Serie A appena conclusa, pubblicato sul proprio canale YouTube, Fabio Caressa ha analizzato la vittoria fondamentale della Fiorentina nello scontro salvezza di ieris. firenzeviola.it

Roma-Bologna, Caressa nel mirino dei social: La telecronaca del tifoso. La scelta in chiaro di Sky fa discutereEuropa League, Roma-Bologna, Caressa nel mirino dei social: La telecronaca del tifoso. La scelta in chiaro di Sky fa discutere ... sport.virgilio.it

Come la vede il 26 sera @fabiocaressareal Così In #CenaDiClasse c’è un omaggio alla voce più iconica della storia della nostra Nazionale e non potevamo non invitarla a vedere il film. Vi aspettiamo dal 26 marzo al cinema, se vi organizzate fate in tem - facebook.com facebook

#Caressa così su #Spalletti Le sue parole x.com