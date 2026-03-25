carenza di infermieri un campus di scienze sanitarie

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto un intervento rapido per la creazione di un Campus universitario di Scienze sanitarie presso l’istituto del Morelli di Sondalo. La richiesta arriva in risposta alla carenza di infermieri che interessa il settore e mira a formare nuovo personale qualificato. La questione riguarda la necessità di rispondere alle esigenze di manodopera nel comparto sanitario.

Le organizzazioni sindacali chiedono una risposta rapida alla richiesta dell’istituzione di un Campus universitario di Scienze sanitarie al Morelli di Sondalo, per far fronte all’atavica mancanza di personale nel settore. Le organizzazioni sindacali territoriali, con una lettera inviata nei giorni scorsi, chiedono una convocazione urgente della conferenza dei sindaci della Asst Valtellina e Alto Lario, "in cui all’ordine del giorno dovrebbe spiccare l’approvazione (ci auguriamo) della ipotesi condivisa e inerente il progetto di campus universitario di scienze sanitarie di FaedoSondalo". Il progetto, presentato tempo fa, è quello relativo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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