Carburanti prezzi uguali a una settimana fa | ecco perché lo sconto sembra svanito

I prezzi dei carburanti sono rimasti stabili rispetto alla settimana precedente, nonostante lo sconto applicato in alcuni punti vendita. La variazione del prezzo, infatti, non ha subito modifiche significative, anche se le promozioni sono state promosse in diversi distributori. Questa situazione ha portato a un’apparente scomparsa dello sconto, lasciando inalterato il costo finale per i consumatori.

Una settimana in cui non è cambiato nulla per gli automobilisti. O, almeno, così sembra guardando i prezzi ai distributori. Con i nuovi dati settimanali del ministero dell’Ambiente, i listini sono praticamente uguali a quelli di sette giorni fa. Differenze minime: la benzina costa 4 centesimi al litro in meno, mentre il gasolio appena un centesimo in meno. Eppure, in mezzo, c’è stato un intervento governativo da mezzo miliardo di euro, cioè il decreto legge per tagliare le imposte sui carburanti di 24,4 centesimi al litro. Il rapporto rivela qual è la percentuale di imposte sul totale e quindi qual è quella del prezzo industriale. Questa sì che è cambiata rispetto al 16 marzo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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