Carburanti prezzi in orbita | sulle autostrade è un salasso

I prezzi dei carburanti continuano a salire in tutta Italia, con un incremento più marcato sulle autostrade. Le tariffe sono aumentate rispetto alle settimane precedenti, causando un aumento dei costi per i conducenti che transitano sulle arterie autostradali. La variazione riguarda diversi tipi di carburante e si verifica in un momento in cui i consumi sono ancora elevati.

Nuovo scatto in avanti per i prezzi dei carburanti in tutta Italia, con rincari che colpiscono in particolare la rete autostradale. Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, la benzina supera quota 1,8 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio sfiora i 2,10 euro, fermandosi a 2,094 euro. Al di fuori delle autostrade, la media nazionale resta comunque elevata: il diesel si attesta intorno a 2,04 euro al litro, mentre la benzina è a 1,74 euro. Anche le Marche, che fino a ieri rappresentavano un’eccezione, hanno superato la soglia dei 2 euro per il gasolio. Le regioni più care e i rincari giornalieri. Analizzando i dati del Mimit rielaborati dall’Unc, il gasolio più caro si registra a Bolzano (2,063 eurolitro), seguita da Valle d’Aosta (2,057) e Sicilia (2,051). 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Carburanti, prezzi in orbita: sulle autostrade è un salasso Articoli correlati Carburanti, gasolio e benzina self service in calo sulle autostradeDopo il via libera da parte del Governo e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto carburanti, che prevede la riduzione, per un periodo di... La classifica delle autostrade più care dopo gli aumenti: il tratto San Lazzaro-Rimini Nord un salassoIl “ritocco” ai pedaggi autostradali scattati a gennaio 2026 ha interessato anche il tratto di A14 San Lazzaro di Savena-Rimini Nord: secondo la... Una raccolta di contenuti su Carburanti prezzi in orbita sulle... Carburanti, prezzi in orbita: sulle autostrade è un salassoNuovo scatto in avanti per i prezzi dei carburanti in tutta Italia, con rincari che colpiscono in particolare la rete autostradale. Secondo l’Unione Nazionale ... thesocialpost.it Carburanti, prezzo medio gasolio a 2,02 euro, self benzina a 1,74Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi martedì 24 marzo, il prezzo medio dei carbu ... ansa.it