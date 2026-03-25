Federconsumatori di Rimini segnala discrepanze nei prezzi dei carburanti, evidenziando che, nonostante i recenti tagli alle accise, il prezzo del diesel supera ancora i 2 euro al litro. La loro osservazione si basa su variazioni quotidiane che, secondo quanto dichiarato, risultano incoerenti rispetto alle quotazioni di mercato e alle politiche di riduzione tariffaria attuate.

La Federconsumatori di Rimini: "Nella nostra provincia in oltre l’80% dei distributori il prezzo del diesel è nuovamente ben oltre i 2 euro" Qualcosa non torna sui listini dei carburanti. A sostenerlo è la Federconsumatori di Rimini. “Di giorno in giorno le stranezze si fanno più evidenti e marcate e rendono ancor più lampante una dinamica fuori controllo, non in linea con l’andamento delle quotazioni di mercato. Che vi siano in atto componenti speculative è altamente probabile, quasi certo: guardando alle quotazioni internazionali del Brent, infatti, secondo le stime dell’Osservatorio Federconsumatori i carburanti dovrebbero attestarsi, oggi, a -21 centesimi per la benzina e -26 centesimi per il gasolio rispetto ai prezzi attuali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Carburanti, Federconsumatori accusa: "Accise tagliate, ma i conti non tornano: diesel di nuovo oltre 2 euro"

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