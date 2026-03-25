In un'operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia sono stati arrestati 17 persone appartenenti a un gruppo criminale. Le indagini hanno portato alla scoperta di codici segreti utilizzati per nascondere e trasmettere ordini riguardanti il traffico di hashish, cocaina e crack. Durante i controlli sono stati sequestrati vari materiali, tra cui alcuni oggetti apparentemente innocui come caramelle e torte al cioccolato, usati come coperture per lo spaccio.

Un gruppo criminale organizzato che aveva trovato modi sempre più ingegnosi per far arrivare hashish, cocaina e crack ai propri clienti. Tra “caramelle”, “torte al cioccolato” e “quattro formaggi”, i messaggi in codice degli indagati celavano la vera merce, tentando di aggirare intercettazioni e controlli. Le accuse sono pesanti: associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, minacce e porto di armi comuni da sparo. L’operazione ha coinvolto circa cento militari, con il supporto di un velivolo del 12° Nucleo Elicotteri di Catania, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e dei Nuclei Cinofili di Pedara e Villagrazia di Carini, specializzati nella ricerca di stupefacenti e armi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Caramelle e "torte al cioccolato" ma era droga, i codici segreti dello spaccio svelati dalla Dda: retroscena del blitz con 17 arresti

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