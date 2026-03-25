Caprile alla Juventus o all’Inter? Parla l’agente Battistini che ringrazia il Napoli

L'agente di Elia Caprile ha confermato che il portiere è nel mirino di diverse squadre di Serie A, tra cui Juventus e Inter. Ha inoltre ringraziato il Napoli, senza specificare se ci siano trattative in corso con questa formazione. Caprile, 24 anni, è considerato un portiere di livello e il suo futuro potrebbe essere deciso nelle prossime settimane.

Elia Caprile è un portiere di assoluto livello, per lui si parla sia di Juventus che di Inter, ma non solo. Le parole dell’agente Graziano Battistini che ringrazia anche il Napoli. Con molti che sembrano pronti a cambiare estremo difensore sicuramente la possibilità di vedere Caprile in una big fa gola a molti. Elia alla Juventus? “Non c’è nulla al momento, credo che ogni società stia lavorando e sondando in questo momento, seguendo e lavorando per poi dopo andare a prendere delle decisioni sulle strategie del calciomercato prossimo. Siamo a marzo, tante cose possono cambiare e involvere. È difficile dire queste cose ora, non c’è nulla di vero o di non vero sono tutte situazioni in divenire”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Caprile alla Juventus o all’Inter? Parla l’agente Battistini che ringrazia il Napoli Articoli correlati Calciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiereCalciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere Lewandowski... Napoli e l’addio di Elia Caprile: la Juventus pronta ad acquistarlo a fine stagione?La scelta di partire, anche a costo di rinunciare alla gloria immediata, racconta molto del carattere di Elia Caprile. Altri aggiornamenti su Caprile alla Juventus o all'Inter Parla... Temi più discussi: Inter e Juve su Caprile? Giulini: Non c'è nulla di concreto; Pres. Cagliari: Da Palestra in una big alle voci di Inter e Juve su Caprile: ecco cosa c’è di vero!; Nazionale, i 28 chiamati da Gattuso per i playoff Mondiali: c'è Chiesa; Mondiali, due giocatori del Cagliari chiamati in Nazionale da Gattuso. Battistini: Il futuro di Caprile? Parlare di mercato ora non ha sensoIntervenuto alla trasmissione Salite sulla Giostra, in onda su Stile TV, Graziano Battistini, agente di Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari, parla del ... tuttojuve.com Caprile nel mirino di Inter e Juventus: spunta l’annuncio di GiuliniCaprile Inter Juventus - Sosta per le Nazionali molto importante per l'Italia che è chiamata a staccare il pass valido per i ... fantamaster.it Caprile brilla con il Cagliari e attira l’interesse della Premier, ma il futuro resta da scrivere. L'agente Battistini ora lo vuole concentrato sul campo. - facebook.com facebook L'agente di #Caprile: "Viene monitorato da club di alto livello. #Scudetto, l' #Inter resta la più forte" x.com