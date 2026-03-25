Capodanno Pisano il raggio di sole in cattedrale | la città entra nel 2027

Questa mattina, nella cattedrale di piazza dei Miracoli, si è ripetuto l’evento annuale del raggio di sole che illumina specificamente l’interno della chiesa, segnando simbolicamente l’inizio del nuovo anno secondo il calendario pisano. L’evento, che si svolge ogni 1° gennaio, vede il fascio di luce entrare attraverso una finestra e raggiungere un punto preciso dell’edificio.

Celebrazione in piazza dei Miracoli mercoledì mattina. Sabato lo spettacolo dei droni sui lungarni Questa mattina nella cornice della cattedrale di piazza dei Miracoli si è rinnovato il suggestivo appuntamento del raggio di sole che annuncia simbolicamente l’inizio del nuovo anno secondo il calendario pisano. Dopo il corteo storico per le vie del centro, a mezzogiorno i raggi del sole, penetrando dall’apposita finestra della navata, hanno colpito la mensola posta sopra il pergamo di Giovanni Pisano, segnando in modo preciso l'ingresso nel 2027 come da tradizione del Capodanno Pisano. Ad accompagnare questo momento carico di emozione, sono intervenute autorità civili, religiose ed esponenti delle associazioni storiche pisane. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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