Capezzone | la palude ovvero come evitare di entrarci

Ma perché, da giorni, Il Tempo parla di «palude»? Perché esiste (senza bisogno di chissà quali «regie») una speranza che circola da settimane nei palazzi romani: un governo indebolito e costretto a un anno sulla difensiva, e come conseguenza – ecco a cosa si punta – non una vittoria piena della sinistra nel 2027, quello sarebbe francamente troppo da ottenere, ma un pareggio-pantano. Gli inglesi parlano di «hung parliament», di parlamento sospeso in quanto privo di maggioranza. A quel punto il film lo immaginate già: estenuanti consultazioni al Colle, tentativi a vuoto, e poi l'inevitabile governo semi-tecnico, con il Pd che rientrerebbe dietro il paravento dei «professori». 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Daniele Capezzone. . Il mio commento al Tg4 sulle conseguenze del referendum per il governo e per il centrosinistra, i cui leader e astri nascenti iniziano a sgomitare. #fblifestyle - facebook.com facebook

"Quello di ieri è un voto 'politicissimo'. Se vota quasi il 60% degli italiani tu stai prendendo la temperatura del Paese. La campagna del sì, con l'eccezione di Meloni, è stata tutta sbagliata" @Capezzone #nonstopnews LIVE Link in Bio x.com