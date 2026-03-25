cantieri primarie salis gela le speranze di chi la voleva in corsa per la quarta gamba ipotesi nomi idee

Il giorno dopo la vittoria del No, nel centrosinistra si mantiene un clima di incertezza riguardo alle prossime mosse. Si discute ancora sulle possibili alleanze e sui progetti futuri, mentre le ipotesi di candidati e strategie continuano a circolare senza conferme ufficiali. La situazione rimane fluida, con pochi elementi certi su come procedere nel breve termine.

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