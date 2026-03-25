Canti di Passione nuove tappe a Melpignano e Calimera

Mercoledì 25 e giovedì 26 marzo si svolgono rispettivamente a Melpignano e Calimera le nuove tappe dei “Canti di Passione - Ce Custi o Gaddho na Cantalisi”. Questi eventi rappresentano il quinto e il sesto appuntamento del ciclo di manifestazioni dedicate alle tradizioni musicali. Le due serate sono state programmate in luoghi diversi delle due località.

Il quinto e il sesto appuntamento, mercoledì 25 e giovedì 26 marzo. Il programma degli eventi MELPIGNANOCALIMERA - Quinto e sesto appuntamento dei “Canti di Passione - Ce Custi o Gaddho na Cantalisi” previsti per mercoledì 25, a Melpignano, e giovedì 26 marzo, a Calimera. A Melpignano si inizia, alle ore 17:30, con un’originale visita guidata lungo il sentiero delle cappelle, alla scoperta degli antichi riti pasquali tra piazza San Giorgio, la cappella di San Rocco, la cappella di San Michele Arcangelo e quella dedicata alla Madonna di Costantinopoli. La visita è a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria (nome e cognome) via WhatsApp al numero 351. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Canti di Passione, nuove tappe a Melpignano e Calimera Articoli correlati Le Confraternite di Vico del Gargano in Grecia Salentina: le voci dei canti di Passione tornano a camminareEra il 2007 quando, proprio in Grecia Salentina, prendeva forma una delle prime esperienze condivise di questo percorso. Padel, un lungo torneo al Polisportivo Monti: dodici tappe di passione e competizione aperte a tutti i tesserati UispIl torneo sociale di padel firmato Uisp Forlì Cesena, in collaborazione con Todo Padel, sta per accendere i riflettori sui campi del Polisportivo... Una selezione di notizie su Canti di Passione nuove tappe a... Temi più discussi: Fede e tradizione nella Grecìa Salentina: torna la rassegna Canti di Passione; Riti, fede e itinerari nella musica del territorio: tornano i Canti di Passione; Canti di Passione, gli antichi riti pasquali nella Grecia salentina; Canti della Passione. Giovedì 26 marzo a Calimera sesto appuntamento dei Canti di Passione – Ce Custi o Gaddho na CantalisiCALIMERA (Lecce) - Sesto appuntamento dei Canti di Passione - Ce Custi o Gaddho na Cantalisi previsto per giovedì 26marzo, a Calimera. corrieresalentino.it Canti di Passione, gli antichi riti pasquali nella Grecia salentinaTappa a Melpignano con la visita guidata lungo il sentiero delle cappelle di San Rocco, di San Michele Arcangelo e quella della Madonna di Costantinopoli ... rainews.it Cosa fare a marzo nel @Salento.it Dodici giorni di eventi, quindici appuntamenti e oltre 450 artisti Tornano le emozioni di "Canti di Passione - Ce Custi o Gaddho na Cantalisi", la rassegna promossa dall’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina con la p - facebook.com facebook Le confraternite di Vico del Gargano in Grecia Salentina: i canti della Passione tornano protagonisti x.com