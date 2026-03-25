Cannavaro racconta la testata di Zidane a Materazzi | Marco ci disse cos'era successo eravamo increduli

A vent’anni dalla vittoria mondiale dell’Italia in Germania nel 2006, Fabio Cannavaro ha condiviso un retroscena sulla famosa testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi durante la finale. Cannavaro ha riferito che, dopo l’incidente, Materazzi ha spiegato cosa fosse successo e che tutti erano rimasti senza parole.