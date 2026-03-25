Cannavaro racconta la testata di Zidane a Materazzi | Marco ci disse cos'era successo eravamo increduli
A vent’anni dalla vittoria mondiale dell’Italia in Germania nel 2006, Fabio Cannavaro ha condiviso un retroscena sulla famosa testata di Zinedine Zidane a Marco Materazzi durante la finale. Cannavaro ha riferito che, dopo l’incidente, Materazzi ha spiegato cosa fosse successo e che tutti erano rimasti senza parole.
Fabio Cannavaro, a distanza di 20 anni dalla vittoria dei Mondiali dell'Italia in Germania nel 2006, racconta un retroscena sulla testata di Zidane a Materazzi: "Eravamo increduli". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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