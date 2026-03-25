Nella mattinata del 24 marzo 2026, i carabinieri del Radiomobile di Piacenza sono intervenuti presso la Motorizzazione civile della città in seguito a una segnalazione riguardante un candidato durante la prova teorica per la patente di guida. Il candidato è stato trovato con dei mini auricolari inseriti nelle orecchie, che richiedono l’intervento di un medico per la rimozione.

Nella mattinata del 24 marzo 2026 i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Piacenza sono intervenuti nella sede della Motorizzazione civile di Piacenza, dopo la segnalazione relativa a un candidato impegnato nella prova teorica per il conseguimento della patente di guida, sorpreso con. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Candidato alla patente con mini auricolari in fondo alle orecchie, per estrarli serve un medico

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