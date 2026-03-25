Campagna blitz antidroga a scuola | diversi alunni segnalati

Nella mattinata, i carabinieri di Campagna hanno effettuato un'operazione antidroga in un istituto superiore locale. Durante il blitz, sono stati ispezionati aule e aree comuni della scuola con l'ausilio dei cani antidroga dei nuclei cinofili dell’Arma. Sono stati segnalati diversi studenti, anche se al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli.

Blitz antidroga dei carabinieri in un istituto superiore di Campagna. Nel corso della mattinata, i militari della locale stazione hanno ispezionato aule e spazi comuni della scuola avvalendosi del supporto specializzato dei nuclei cinofili dell'Arma. Durante i pattugliamenti, i cani hanno fiutato diverse dosi di sostanze stupefacenti. Per gli alunni sorpresi in possesso della droga è scattata l'immediata segnalazione all'autorità prefettizia in qualità di assuntori. SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Campagna, blitz antidroga a scuola: diversi alunni segnalati Articoli correlati Blitz antidroga a scuola: il cane fiuta hashish nascosto nel bagnoÈ nei servizi igienici dell’istituto che si concentra l’attenzione dell’unità cinofila. Leggi anche: Metal detector e cani antidroga alle fermate dei bus: blitz tra gli studenti diretti a scuola Una raccolta di contenuti su Campagna blitz antidroga a scuola... Discussioni sull' argomento Napoli, blitz al Buvero, caccia alla custode della droga: è latitante; Serra bunker nelle campagne di Maracalagonis: maxi sequestro da 14 kg di marijuana, un arresto. Blitz antidroga nelle campagne di Maracalagonis: arrestato venticinquenneI Carabinieri scoprono una serra hi-tech protetta da una porta blindata all'interno di un'azienda agricola: sequestrati 14 chili di marijuana, oltre cento piante e munizioni ... rainews.it Blitz antidroga dalla Polizia di Stato a Secondigliano, 11 arrestiSono accusate di associazione a delinquere finalizzata al traffico e alla detenzione di droga , con l'aggravante mafiosa, di rapina, le 11 persone arrestate nel rione Berlingieri di Secondigliano dall ... ansa.it La coalizione progressista avvia ufficialmente la campagna per il voto di fine maggio con un confronto aperto ai cittadini e il candidato sindaco al centro dell’iniziativa - facebook.com facebook Si apre ora una lunga e complessa campagna elettorale verso il 2027, un anno che attende gli italiani con una scelta di fondo... La riflessione di @BenIppolito x.com