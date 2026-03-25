campagna Aria di Vita Lorenzin Pd | Musica rende visibile Iap

Da iltempo.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - "La campagna Aria di vita accende l'attenzione su una patologia grave e poco conosciuta come l'ipertensione arteriosa polmonare. Usare la musica e l'arte per raccontarla significa rendere visibile ciò che spesso non lo è e contribuire a diffondere consapevolezza ed empatia rispetto alle malattie rare. Dobbiamo ancora lavorare su priorità fondamentali: ridurre i tempi di diagnosi, rafforzare la formazione degli operatori sanitari su tutto il territorio e garantire un accesso equo e uniforme alle terapie innovative, senza differenze territoriali. Le malattie rare non sono meno importanti perché sono rare: proprio per la loro rarità richiedono un'attenzione, una cura e una sensibilità particolare da parte di tutte le istituzioni”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - campagna Aria di Vita, Lorenzin (Pd): "Musica rende visibile Iap"

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