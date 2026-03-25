camera di commercio rilancia la filiera agrumicola reggina

La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha convocato un tavolo tecnico con rappresentanti delle istituzioni, del settore agricolo, dell’industria di trasformazione e dell’Università. L’obiettivo è avviare un percorso di rilancio della filiera agrumicola locale, coinvolgendo diversi attori del territorio in un progetto condiviso. L'iniziativa mira a promuovere interventi e strategie per valorizzare il settore.

La Camera di Commercio avvia il tavolo tecnico per rilanciare la filiera agrumicola reggina. La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha riunito istituzioni, mondo agricolo, industria della trasformazione e Università per avviare un percorso condiviso di rilancio della filiera agrumicola. L’incontro nasce dalle difficoltà emerse durante la scorsa campagna, quando la raccolta e la trasformazione delle arance hanno evidenziato fragilità strutturali. Nel comunicato si ricorda che l’obiettivo è quello di “costruire una rete tra produzione e ricerca e di proporre una visione strategica di medio e lungo periodo in grado di superare la frammentazione del settore”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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