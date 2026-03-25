Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan ora all’Inter, ha dichiarato di aver atteso a lungo una proposta ufficiale dal club rossonero prima di trasferirsi. Ha spiegato di aver cercato un accordo, ma di non aver ricevuto risposte definitive prima di decidere di cambiare squadra. La sua scelta di passare all’Inter è stata motivata dalla mancanza di un’offerta concreta da parte del Milan.

Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan ora al servizio dell'Inter, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni legate al suo trasferimento in nerazzurro dal Milan. Il centrocampista turco, che ha parlato nel canale YouTube di KAFA Sports, ha raccontato come sono andate le cose. Ecco, di seguito, le sue parole: "È un passo difficile, prima di tutto devi dimostrare il tuo valore e di essere in buona salute. E poi anche coi tifosi, dovevi convincerli che avresti dato sempre il 100%. La mia prima partita però è andata bene, ho segnato e fatto un assist. Ero sinceramente entusiasta di quella partita, è stata un'esperienza nuova,... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calhanoglu: “Abbiamo aspettato fino all’ultimo che il Milan facesse una proposta ma…”

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