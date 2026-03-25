Un confronto acceso si è verificato tra due ministri del governo, con uno dei due che ha accusato l’altro di mancanza di vergogna e dignità per non aver annunciato le dimissioni. La polemica ha acceso ulteriormente le tensioni tra i membri dell’esecutivo, evidenziando una frattura tra le figure di spicco del partito di maggioranza. La vicenda si inserisce in un quadro di crescente nervosismo politico.

Tensione crescente all’interno del governo italiano, con uno scontro aperto tra esponenti politici di primo piano. Al centro del dibattito c’è la ministra Alessandra Santanchè, che ha deciso di non rassegnare le dimissioni nonostante la richiesta pubblica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La vicenda ha innescato un duro attacco da parte di Carlo Calenda, che attraverso un post su X ha denunciato la presunta mancanza di vergogna e dignità della ministra, alimentando il dibattito politico nazionale. Leggi anche: “Lei è ricattata?”. Caso Santanchè, il durissimo attacco scatena il finimondo: polemiche feroci La posizione di Santanchè e il ruolo di La Russa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Calenda attacca Santanchè: “Non si dimette? È senza vergogna e dignità”

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