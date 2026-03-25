L'agente di Warren Bondo ha annunciato che il centrocampista francese tornerà al club di appartenenza a fine stagione, senza specificare eventuali dettagli sul suo percorso successivo. La dichiarazione è stata rilasciata nel corso di un'intervista, senza ulteriori indicazioni circa eventuali trattative o interventi di altri club. La situazione contrattuale e le prossime mosse del giocatore non sono state comunicate.

Il futuro di Warren Bondo resta ancora da definire, ma una cosa è certa: il francese farà ritorno al Milan al termine della stagione. Dopodiché la società e l'entourage del giocatore capiranno insieme come muoversi. A confermarlo è stato Fabrizio Ferrari, agente del centrocampista: "Bondo tornerà al Milan alla fine della stagione. Poi noi e la società decideremo il suo futuro", ha dichiarato dal 'Palermo Football Meeting'. Arrivato dal Monza il 3 febbraio 2025 per 10 milioni di euro, Bondo non è riuscito a imporsi nei suoi sei mesi in rossonero: appena 162 minuti in 4 presenze. In estate il centrocampista francese si è trasferito in prestito alla Cremonese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, parla l’agente di Bondo: “In estate tornerà al Milan, poi…”

Articoli correlati

Calciomercato, Bondo può lasciare il Milan in estate: ecco la cifra e la sua volontàIn estate il Milan ha ceduto molti giocatori, sia a titolo definitivo che in prestito in Serie A e non solo.

Milan, Allegri prima corre poi parla. Calciomercato, Goretzka più di un’idea. Intanto, Fofana …Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, mercoledì 14 gennaio 2026: il campo chiama (rossoneri impegnati domani...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Calciomercato parla l'agente di Bondo...

Temi più discussi: Pio Esposito, parla l'agente: L'Arsenal? Sarà il futuro dell'Inter per i prossimi 10 anni; Milan, Tare incontra l'agente di Retegui. Kolo Muani a Torino e David a Parigi? Juve e PSG al lavoro; Calciomercato Inter, piace Andrey Santos: il summit con gli agenti e il 'no' del Chelsea a 50 milioni; Inter su Andrey Santos: i summit con l'agente e il Chelsea ha già rifiutato 50 milioni.

Caprile nuovo portiere della Juventus? Calciomercato, parla l’agente del calciatoreElia Caprile potrebbe diventare il nuovo portiere della Juventus, le ultime di calciomercato ha parlato l'agente. juvelive.it

Hakimi, l’agente svela: «Il suo obiettivo è vincere la Champions League per la seconda volta e trascinare la squadra»Hakimi, l'agente svela: «Il suo obiettivo è vincere la Champions League per la seconda volta e trascinare la squadra» ... calcionews24.com

Calciomercato, sfida italiana per Goretzka: Milan e Napoli a duello #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com

La dirigenza rossonera è alla ricerca di una punta per il calciomercato estivo: spunta l'idea Santiago Castro... scopri di più nel primo commento - facebook.com facebook