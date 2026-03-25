Calciomercato Milan rossoneri su Castro | l’argentino stuzzica la dirigenza

Il Milan sta valutando l'acquisto di un attaccante durante la prossima sessione di calciomercato. Tra i nomi presi in considerazione dalla società rossonera c'è anche quello di Santiago Castro, un attaccante argentino. La dirigenza sta monitorando la situazione e analizzando le possibilità di inserimento di questo giocatore nella rosa per la prossima stagione.

Negli ultimi giorni c'è un nome sta sta orbitando attorno ai colori rossoneri: il Milan avrebbe posato gli occhi su Santiago Castro, attaccante argentino classe 2004 del Bologna. L'argentino, arrivato a Bologna per 15 milioni di euro nel 2024, non è esploso subito. Dopo una prima parte di stagione sottotono, come riferito dal Corriere dello Sport, Castro è riuscito a guadagnarsi la 9 rossoblù diventando un vero e proprio titolare della formazione di Italiano. Dal suo esordio, il classe 2004 ha collezionato 36 partite siglando anche 8 reti, ma facendo anche esperienza in Champions League. Castro, con il passare del tempo, sta migliorando nettamente la sua media gol: 7 reti in 27 giornate di campionato, 2 in 10 partite di Europa League e 2 in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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