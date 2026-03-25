Seguiamo in tempo reale le trattative di calciomercato della Juventus, con aggiornamenti sulle trattative in corso. Attualmente si parla di un pressing per un centrocampista e di una forte concorrenza per un difensore. La redazione monitora incontri, indiscrezioni e affari conclusi, offrendo un quadro completo delle operazioni in atto nel mercato dei bianconeri.

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Comolli, dal direttore sportivo Marco Ottolini, dal direttore tecnico François Modesto, dal Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini e dall’allenatore Luciano Spalletti. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Juve in tempo reale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve LIVE: pressing per Kessie, concorrenza fitta per Senesi

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