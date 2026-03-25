Calciomercato Inter | nerazzurri pronti a fare sul serio per l’obiettivo mancato in estate

L'Inter ha deciso di intervenire sul mercato per rinforzare il centrocampo e ha individuato come obiettivo principale Manu Koné, un giocatore già valutato nella sessione estiva. La società nerazzurra ha manifestato l’intenzione di accelerare le trattative per portare a termine l’acquisto. La scelta si inserisce nel tentativo di migliorare la rosa e colmare alcune lacune emerse nelle ultime partite.

Calciomercato Inter. L’ Inter ha deciso di rompere gli indugi per rinforzare il proprio centrocampo, puntando con decisione su un vecchio pallino già sfiorato nella scorsa sessione di mercato: Manu Koné. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a un investimento di primo piano per assicurarsi il talento francese della Roma, considerato il profilo ideale per completare la mediana di Cristian Chivu. L’obiettivo della dirigenza è chiaro: “ sfondare quota 40 milioni e tendere verso i 50 per completare l’operazione che la scorsa estate è stata sfiorata “, segnando un colpo di scena importante nelle gerarchie del calciomercato italiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati L’Inter sull’ex Milan Liberali, i nerazzurri pronti a fare un tentativoMattia Liberali ha segnato il suo primo gol con la maglia del Catanzaro e continua ad essere nel mirino delle grandi squadre italiane. Leggi anche: Calciomercato Inter, nuovo obiettivo per l’estate: servono almeno 30 milioni per il 2002 Calciomercato Inter, i motivi dietro il mancato arrivo di Joao Cancelo dall'Al-Hilal Contenuti utili per approfondire Calciomercato Inter Temi più discussi: Inter-Stankovic, il costo a bilancio: E Chivu è stuzzicato dall’idea di cambiare modulo così; Inter, la lista di mercato della prossima stagione: da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurri; Inter, Ausilio a Londra per Vicario: c'è il sì del calciatore che vuole lasciare il Tottenham; ?? Juve: pronto un triennale per Bernardo Silva. Inter: blitz per Vicario. Mercato Inter, pronto l’assalto definitivo per Koné? La società ha le idee chiareLa situazione in casa Inter è molto delicata, tutti sono concentrati al massimo per questo rush finale di campionato dove i nerazzurri non possono lasciarsi sfuggire lo Scudetto. La dirigenza, però, ... spaziointer.it Inter, il Barcellona su Bastoni: nerazzurri pronti a fare muroLegato all'Inter da altri due anni di contratto, nel corso degli anni Alessandro Bastoni ha sempre ribadito la volontà di continuare a vestire la maglia nerazzurra allontanando altri club interessati. fantacalcio.it Il nome di Manu Koné torna al centro del calciomercato: l'Inter prepara l'investimento, mentre la Roma... Leggi qui #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #CalciomercatoInter - facebook.com facebook #Napoli, #Conte ci crede: "Messo pressione sull'Inter, guardiamo allo scudetto" calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com