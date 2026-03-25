Calciomercato Inter l’ultima spesa folle? Risale al 2020

Nell’estate del 2020, la società calcistica ha effettuato un’operazione di mercato che ha attirato l’attenzione per l’entità dell’investimento. In quell’occasione, sono stati spesi una somma considerevole per un acquisto di giocatore, segnando un record rispetto alle precedenti sessioni di mercato. Da allora, non sono state registrate altre operazioni di questa portata.

Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. Inter, senti Djorkaeff: “Vincerai lo scudetto. Ma Thuram deve fare il salto di qualità” . 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, l’ultima spesa folle? Risale al 2020 Articoli correlati Stessa spesa, 5 anni dopo: quanto ho pagato in più rispetto al 2020 per riempire lo stesso carrelloIn provincia di Rimini, così come nel resto d'Italia, l'inflazione è passata dal trotto al galoppo nel giro di pochi anni. Calciomercato Inter, Frattesi e Calhanoglu: il Galatasaray vuol far spesa a MilanoCose turche di calciomercato: il Galatasaray ha messo gli occhi su due pezzi pregiati del centrocampo dell’ Inter, ossia Davide Frattesi e Hakan... Aggiornamenti e notizie su Calciomercato Inter Temi più discussi: Serie A, Calciomercato Inter – Sarà rivoluzione: tutti i nomi!; Bastoni via? L'Inter ci pensa davvero: l'azzurro può essere la cessione che finanzia il mercato; Il Newcastle a San Siro: oltre a Esposito piace Scalvini; Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario. Le news di calciomercato. Da Cagliari-Napoli a Fiorentina-Inter: UFFICIALE, 6 giornate di squalificaInter Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori dell'Inter ... calciomercato.it Calciomercato Inter, Thuram ai saluti: Giusto andare via in estateIl mercato dell'Inter registra le parole di Dalmat sul futuro di Marcus Thuram: Giusto che vada via in estate ... interlive.it Il nome di Manu Koné torna al centro del calciomercato: l'Inter prepara l'investimento, mentre la Roma... Leggi qui #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #CalciomercatoInter - facebook.com facebook #Napoli, #Conte ci crede: "Messo pressione sull'Inter, guardiamo allo scudetto" calciomercato.com/liste/napoli-c… x.com