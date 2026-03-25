Calciomercato arriva l’apertura all’uso delle riserve | la FIGC mette fine al paradosso che aveva penalizzato il Napoli

Durante il calciomercato, la FIGC ha approvato l’utilizzo delle riserve per consentire alle squadre di rafforzarsi. La modifica normativa mira a eliminare le restrizioni precedenti che avevano creato difficoltà, in particolare per alcune società. La decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando un cambiamento rispetto alle regole precedenti e permettendo alle squadre di impiegare i giocatori riserva senza limitazioni.

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