Calciomercato 2026 | Vlahovic Dybala Lewandowski tra i Top Player in Scadenza a Giugno

A giugno, le trattative di calcio si intensificano con numerosi contratti in scadenza. Tra i giocatori più discussi ci sono alcuni attaccanti di rilievo, tra cui un attaccante serbo, un argentino e un polacco, tutti con il contratto in scadenza a fine stagione. Le società sono impegnate a definire le strategie per il futuro e le agenzie di procuratori monitorano le mosse di queste squadre.

Giugno è il mese in cui i telefoni non tacciono. Le chat si riempiono di spifferi, i procuratori misurano parole e silenzi. Le società pesano conti e ambizioni. In mezzo, un dato semplice: quando un contratto finisce, cambia il baricentro del potere. Top in bilico: tra scadenza e ultimatum. La lista dei “quasi liberi” accende il calciomercato 2022. C’è chi arriva davvero a fine accordo e chi usa la scadenza come leva. Paulo Dybala è il caso simbolo: intesa saltata con la Juventus, contratto al 30 giugno 2022, quindi firma a parametro zero con la Roma a luglio. Dato verificabile nei comunicati ufficiali dei club. Robert Lewandowski è un’altra storia. 🔗 Leggi su Tvplay.it

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