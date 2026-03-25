Il calciatore del Perugia è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico presso la Clinica Lami. La procedura riguarda il fantasista, che rimarrà fuori dai campi per circa due mesi. La sua assenza si aggiunge ai problemi della squadra in vista delle prossime partite di serie C. L’ultima partita giocata con il club è stata contro la Torres.

Perfettamente riuscito l'intervento al ginocchio a cui è stato sottoposto il giocatore. Il club intanto salda con largo anticipo le scadenze del 16 aprile Giacomo Manzari saluta la stagione 202526 e molto probabilmente anche la maglia biancorossa. Alte sono le quotazioni che l'ultima partita disputata con il Perugia sia quella contro la Torres: il fantasista è stato sottoposto questa mattina, ad intervento chirurgico presso la Clinica Lami. I tempi di recupero si aggirano attorno ai sessanta giorni e, visto e considerato che il cartellino è detenuto dal Bari (che lo avrebbe promesso già al Sassuolo per il 202627), il dato è ormai tratto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Calcio serie C, il Perugia senza Manzari per due mesi: il fantasista è stato operato questa mattina

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