Calcio Coppa d’Africa Senegal al Tas per vittoria del Marocco

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha confermato di aver ricevuto un ricorso presentato dalla federazione calcistica del Senegal contro una decisione della Confederazione Africana di Calcio. La decisione riguarda il risultato della finale della Coppa d’Africa, disputata due mesi prima, in cui la vittoria è stata assegnata al Marocco in via definitiva. La questione riguarda quindi un’assegnazione a tavolino del trofeo.

Roma, 25 mar. (askanews) – Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha confermato di aver ricevuto il ricorso del Senegal contro la decisione della Confederazione Africana di Calcio che, a due mesi dalla finale, ha ribaltato il risultato assegnando la vittoria a tavolino al Marocco nella Coppa d’Africa. Nel comunicato ufficiale il Tas spiega che verrà nominato un collegio arbitrale che dovrà pronunciarsi sul caso e che successivamente sarà fissato un calendario procedurale. Al momento non è ancora stata stabilita una data per l’udienza e non è possibile indicare le tempistiche della decisione. Secondo quanto reso noto dallo stesso Tribunale, la federazione senegalese ha chiesto la sospensione dei termini per la presentazione dell’atto di appello fino alla pubblicazione delle motivazioni complete della decisione della Caf. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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SCANDALO STORICO NEL CALCIO! COPPA D’AFRICA TOLTA AL SENEGAL E ASSEGNATA AL MAROCCO

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