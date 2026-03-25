calciatore picchiato dalla questura 5 daspo

Durante le recenti verifiche presso gli impianti sportivi, le forze dell’ordine hanno applicato cinque provvedimenti di Daspo a carico di altrettanti tifosi coinvolti in episodi di violenza. La polizia ha continuato a intensificare i controlli per prevenire comportamenti violenti e assicurare che le manifestazioni sportive si svolgano senza incidenti.

La polizia prosegue con l’azione preventiva per garantire la sicurezza negli stadi e la salvaguardia della regolare partecipazione e svolgimento delle manifestazioni sportive, monitorando gli episodi strettamente legati agli eventi. Ma anche individuando soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, adottando anche il previsto divieto normativo del daspo fuori contesto. In relazione a un episodio avvenuto a ottobre scorso, quando al termine di un incontro di calcio tra società dilettantistiche della provincia, un tifoso della squadra locale nella zona esterna degli spogliatoi ha aggredito un giocatore... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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