Calci sit-in degli ambulanti | Il mercato deve rimanere in centro

Gli ambulanti di Calci hanno organizzato un sit-in per opporsi allo spostamento del mercato fuori dal centro storico. La loro posizione è chiara: desiderano mantenere il mercato nella zona centrale del paese. La questione riguarda la collocazione tradizionale e le eventuali ripercussioni sulle attività commerciali locali. La protesta si è svolta in modo pacifico e senza incidenti.

Sollevano un coro di ‘no’ gli ambulanti di Calci allo spostamento del mercato fuori dal centro storico. Gli operatori hanno organizzato un sit in di protesta coordinato da Confcommercio Pisa in piazza Cavallotti, nel cuore del paese. “C'è grande preoccupazione da parte degli ambulanti, proprio perché hanno già vissuto gli effetti funesti del mercato fuori dal centro, il sindaco ci deve ascoltare, togliere definitivamente i banchi da via Roma e piazza Cavallotti equivarrebbe a far morire il mercato” è il grido d'allarme del coordinatore sindacale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. “Il mercato non è un soprammobile che si può... 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Calci, sit-in degli ambulanti: "Il mercato deve rimanere in centro" Articoli correlati Calci, Confcommercio non ha dubbi: “Il mercato deve rimanere in via Roma”Calci (PI), 28 febbraio 2026 – “Il mercato settimanale di Calci deve rimanere in via Roma: ogni altra collocazione penalizzerebbe tanto le attività... Leggi anche: Arriva il palco sul Listone. Il Comune: via il mercato. La rabbia degli ambulanti EP 300 - Our 300th Episode! Employers Are Updating Policies & Excluding Cannabis Testing.