Calabria | 14 centri per autismo 8 milioni di euro

La Regione Calabria ha deciso di creare quattordici nuovi centri dedicati all’autismo e alla disabilità complessa, destinando un totale di otto milioni di euro. La decisione riguarda strutture che verranno realizzate in diverse aree della regione per offrire servizi specializzati. La delibera è stata approvata recentemente, con l’obiettivo di ampliare le risorse disponibili per le persone con disabilità.

La Regione Calabria ha approvato l’istituzione di quattordici nuove strutture dedicate alla disabilità complessa, con un investimento complessivo di otto milioni di euro. Questa decisione, presa dalla giunta presieduta dal governatore Roberto Occhiuto su proposta dell’assessore al Welfare Pasqualina Straface, mira a colmare il vuoto assistenziale per i giovani autistici che escono dal sistema scolastico. I nuovi centri non saranno semplici luoghi di cura, ma vere officine di inclusione collocate nei distretti sanitari, dove opereranno équipe specializzate composte da psicologi, assistenti sociali ed educatori. L’obiettivo è superare la frammentarietà dei servizi attuali e garantire continuità assistenziale per l’intera esistenza della persona, evitando che le famiglie restino sole nel gestire la complessità della vita adulta. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Calabria: 14 centri per autismo, 8 milioni di euro Articoli correlati Leggi anche: Autismo, svolta ad Avellino: assegnati i centri, 23,6 milioni di euro per tre anni Calabria, ciclone Harry: coste devastate, a rischio infrastrutture e centri abitati. Danni per 300 milioni.Roma, 10 febbraio 2026 – Un quadro devastante emerge dall’audizione alla Camera dei rappresentanti di Anci Calabria, Sicilia e Sardegna, con la... Una raccolta di contenuti su Calabria 14 centri per autismo 8... Temi più discussi: Avviso per il sostegno allo sviluppo di imprese che producano effetti socialmente desiderabili e beni pubblici promosse da donne, giovani e svantaggiati in genere; Reggio Calabria al centro delle Learning Cities: il 10 aprile il convegno Città presenti, città future, città che imparano; Echoes of a Return; Catanzaro, seminario di studi su La Casa di Nemo: lo spazio neutro per tutelare i minori. Centri autismo Calabria: in arrivo 14 strutture con 8 milioniIn arrivo 14 nuovi centri autismo Calabria grazie a un investimento di 8 milioni. Un modello di inclusione e supporto per le famiglie ... ilcrotonese.it Autismo, la Regione Calabria vara 14 centri polivalenti: Percorsi continui e inclusione realeApprovate le linee guida su proposta dell’assessore Straface: investimento da 8 milioni per servizi integrati dedicati a giovani e adulti con bisogni complessi ... msn.com Calabria News 24. . Barcellona - Regione Calabria per la prima volta ad Alimentaria: soddisfazione per le eccellenze presenti - facebook.com facebook Cambia l'avversario degli azzurri nei match amichevoli A Reggio Calabria e Messina il 26 e 28 agosto sarà Italia-Germania NEWS: federvolley.it/node/132889 #LaNazionale x.com