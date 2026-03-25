Caivano legami con il clan Angelino-Gallo | sequestro da 20 milioni di euro a imprenditori

A Caivano, sono stati sequestrati beni per un valore di 20 milioni di euro. Le autorità hanno individuato alcuni imprenditori sospettati di avere legami con il clan Angelino-Gallo. L'operazione si inserisce in un'indagine volta a contrastare presunte infiltrazioni criminali nel settore economico locale. I beni sequestrati comprendono immobili e altri beni di valore riconducibili agli indagati.

Sequestro da 20 milioni di euro a Caivano: coinvolti imprenditori ritenuti legati al clan Angelino-Gallo. Operazione della DIA su disposizione del Tribunale di Napoli. Sotto la lente degli investigatori anche una società operante nel settore della ristorazione, ritenuta allo stato riconducibile al soggetto destinatario della misura di prevenzione. Le indagini sono ancora in corso e la misura rientra nell’ambito delle attività di prevenzione patrimoniale finalizzate al contrasto della criminalità organizzata. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Caivano, legami con il clan Angelino-Gallo: sequestro da 20 milioni di euro a imprenditori Articoli correlati Scacco al clan Angelino-Gallo, maxi sequestro da 20 milioni di euroLe verifiche patrimoniali effettuate nei confronti del proposto e della cerchia familiare hanno fatto emergere elementi tali da ritenere, in questa... Sequestro da 2,2 milioni di euro a imprenditore del clan dei CasalesiTempo di lettura: 2 minutiSi è arricchito grazie al suo legame con il clan dei Casalesi l’imprenditore 51enne di San Cipriano d’Aversa (Caserta)... Una selezione di notizie su Caivano legami con il clan Angelino... Temi più discussi: Scacco al clan Angelino-Gallo, maxi sequestro da 20 milioni di euro; Caivano, colpo al clan Angelino-Gallo: maxi-sequestro da 20 milioni di euro a imprenditori; Droga del clan, scatta sorveglianza speciale. Scacco al clan Angelino-Gallo, maxi sequestro da 20 milioni di euroIl Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione - ha emesso un provvedimento di sequestro, cui sta dando esecuzione la Direzione Investigativa Antimafia, nei confronti di imprenditori ... napolitoday.it La Preside, il commento del sindaco Angelino dopo la prima puntata: «Quella Caivano non esiste»«Quella Caivano non esiste». Ad affermarlo è il sindaco Antonio Angelino in riferimento alla fiction «La Preside», che ha debuttato su Rai 1 da pochi giorni e ha già attivato un ampio dibattito. La ... ilmattino.it Da Pinocchio di Angelo Gallo ai monologhi pirandelliani e alle novelle di Letterio di Francia, ultimi spettacoli a Cosenza, Reggio, Brognaturo, Serra San Bruno e Camini #CulturaESpettacolo - facebook.com facebook