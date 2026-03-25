Il finale di stagione si preannuncia molto incerto, con il Napoli che si trova in piena corsa per la vittoria. L'allenatore ha dichiarato che il club è alla pari dell’Inter e che nel campionato potrebbero ancora accadere molte cose. La lotta per il titolo resta aperta, e le prossime partite saranno decisive per definire la classifica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il finale di stagione si preannuncia apertissimo e il Napoli è pienamente dentro la corsa. Gigi Cagni, intervenuto a Febbre a 90 su Vikonos Web RadioTv, ha analizzato il momento degli azzurri e della lotta scudetto, lanciando segnali chiari. «A Napoli giustamente si pensa a vincere tutte le otto partite che mancano», ha dichiarato. «Gli azzurri ci credono perché in questo momento si sentono più forti e con la rosa al completo sono alla pari dell’Inter». “PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO” Cagni non si sbilancia, ma lascia aperti tutti gli scenari: «Non so cosa accadrà, può succedere di tutto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Cagni: «Napoli alla pari dell’Inter, può succedere di tutto»

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