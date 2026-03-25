Business aviation Sea Prime presenta novità e risultati a Cleveland

Sea Prime, operatore principale nel settore della business aviation in Italia, ha annunciato nuove iniziative e risultati raggiunti durante un evento tenutosi a Cleveland. La società ha presentato aggiornamenti sulle attività e sui progetti futuri, coinvolgendo clienti e partner del settore. L'incontro si è svolto nel contesto di una conferenza dedicata alle ultime tendenze e innovazioni nel mercato della business aviation.

Sea Prime, che con il brand Milano Prime è il primo operatore italiano nel settore della business aviation, presenta la sua proposta di servizi e le novità offerte agli operatori statunitensi partecipando come espositore alla fiera di settore Sdc organizzata a Cleveland dalla National Business Aviation Association, forte dei risultati di traffico e degli investimenti negli scali. Nel 2025 ha infatti gestito 35,9 mila movimenti di business aviation e nei primi mesi del 2026 ha accelerato la crescita anche sulla spinta di eventi come le Olimpiadi Invernali Milano Cortina e dalla Milan Fashion Week con un incremento di traffico del 16% rispetto al 2025 con picchi superiori ai 130 movimenti giornalieri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Business aviation, Sea Prime presenta novità e risultati a Cleveland Articoli correlati NBA 2026, i risultati della notte. Gilgeous-Alexander come Chamberlain. Vincono Cleveland e ClippersSono cinque le partite di una notte NBA che vede Shai Gilgeous-Alexander raggiungere un record storico di Wilt Chamberlain. Leggi anche: NBA, i risultati della notte. Vincono OKC e i Lakers, successi anche per San Antonio e Cleveland Contenuti utili per approfondire Sea Prime Business aviation, Sea Prime presenta novità e risultati a ClevelandLa società del Gruppo Sea punta a crescere sul mercato americano. Chiara Dorigotti: Dal 2018 crescita di traffico del 38%, gli investimenti realizzati negli ultimi anni, nuovi hangar, ampliamento del ... ilgiornale.it Sea Prime al salone della business aviation in TexasSea Prime, che con il brand Milano Prime è il principale gestore aeroportuale in Italia e Europa, vola negli Usa e partecipa come espositore all'edizione 2024 della Schedulers&Dispatchers Conference, ... ilgiornale.it