Il termine per presentare le domande relative ai Buoni Libro 202627 è fissato al 3 aprile. La scadenza riguarda le richieste di copertura parziale delle spese per l’acquisto dei libri di testo destinati agli studenti delle Scuole Secondarie di I e II grado che frequenteranno l’anno scolastico successivo. La procedura si rivolge a chi intende usufruire di questo sostegno economico.

Il Comune di Avellino invita i cittadini interessati che non avessero ancora provveduto in merito, a inoltrare la domanda entro i termini previsti, secondo le modalità indicare nel bando Si ricorda che la scadenza per la presentazione delle richieste relative ai Buoni Libro 202627 a titolo di parziale copertura delle spese per l'acquisto dei libri di testo per studenti che nel prossimo anno scolastico frequenteranno le Scuole Secondarie di I (medie) e II Grado (superiori) di Avellino, è fissata per il giorno 03042026. Pertanto, si invitano i cittadini interessati che non avessero ancora provveduto in merito, a inoltrare la domanda entro i termini previsti, secondo le modalità indicare nel bando, disponibile sul sito istituzionale dell’Ente. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Buoni libro 2026/27, il 3 aprile è il termine ultimo per presentare la domanda

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