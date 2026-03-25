Un lettore segnala numerose criticità lungo le strade della zona, con manto stradale danneggiato e buche di varie dimensioni. Sono presenti avvallamenti pronunciati, tombini sprofondati e cartelli stradali divelti. Inoltre, alcuni guardrail risultano piegati e vecchie rotaie e traversine riemergono dal terreno. La segnalazione evidenzia uno stato di deterioramento generale delle vie che sembra essere ignorato dall’amministrazione comunale.

Manto stradale rovinato, buche più o meno profonde, avvallamenti anche molto pronunciati, tombini sprofondati, cartelli stradali divelti, guardrail accartocciati, vecchie rotaie e traversine che tornano ad affiorare. Questa è la situazione nella nostra città, dove manca la doverosa e puntuale manutenzione della quale il Comune sembra totalmente disinteressarsi. Alcune via cittadine sono divenute dei veri e propri percorsi a ostacoli: viale Campi Elisi, via d'Alviano, via Svevo, Erta S. Anna, per citare solo alcune delle situazioni più vergognose. Non sono criticità degli ultimi mesi, bensì problemi insorti per anni di incuria. Eppure,... 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - "Buche ovunque e vie come percorsi a ostacoli nel disinteresse del Comune"

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