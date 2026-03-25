Brugge-De Panne 2026 oggi in tv | orari percorso favoriti Tutti contro Philipsen?

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, si svolge la cinquantesima edizione della Brugge-De Panne, una delle classiche del ciclismo su strada più rinomate del calendario europeo. La gara, conosciuta anche come Ronde Van Brugge, apre il ciclo delle Classiche del Nord e sarà trasmessa in diretta televisiva. Tra i favoriti figura il ciclista che ha vinto le ultime edizioni, mentre molti si chiedono se il favorito principale potrà essere battuto.

Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima edizione sotto il nome di Ronde Van Brugge e nota per aprire l’importante ciclo delle Classiche del Nord. PERCORSO. A differenza con quanto avvenuto in passato, la corsa comincerà e si concluderà in quel di Brugge, con una prova particolarmente congegnale ai velocisti. Il tracciato, di una lunghezza complessiva di 202,6 km, infatti è composto da una sezione in linea, che si spalmerà nel sud della città belga. Successivamente i corridori torneranno nell’area cittadina di Brugge, attraversando un circuito, vero cuore della gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Brugge-De Panne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen? Articoli correlati Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Jonathan Milan sfida PhilipsenDopo il dominio di ieri timbrato Mathieu van der Poel nel primo antipasto della Campagna del Nord, oggi si prosegue in terra belga con la Kuurne –... LIVE Brugge-De Panne 2026 in DIRETTA: Philipsen il principale favorito, assente De LieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Brugge-De Panne 2026. Contenuti utili per approfondire Brugge De Panne 2026 oggi in tv orari... Temi più discussi: LIVE Brugge-De Panne 2026 in DIRETTA: Philipsen il principale favorito, assente De Lie; Presentazione Percorso e Favoriti Ronde van Brugge 2026; Un nuovo finale e probabili ventagli: tutto sulla Ronde van Brugge; Brugge-De Panne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?. Brugge-De Panne 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Tutti contro Philipsen?Oggi, mercoledì 25 marzo 2026, andrà in scena la Brugge-De Panne 2026, celeberrima competizione di ciclismo su strada giunta alla sua cinquantesima ... oasport.it LIVE Brugge-De Panne 2026 in DIRETTA: Philipsen il principale favorito, assente De LieCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Brugge-De Panne 2026. La storica semiclassica belga ... oasport.it Cambia il nome, cambia il percorso, ma non cambia la sostanza per la #RondevanBrugge (conosciuta fino allo scorso anno come Bruges-De Panne), gara che dovrebbe veder protagonisti i velocisti dlvr.it/TRgk3N x.com COMPLEANNI E RICORRENZE NEL CICLISMO - IN MEMORIA DI CARMINE CASTELLANO Oggi 24 marzo festeggiamo chi compie gli anni nel mondo del ciclismo. Ricordiamo anche chi non è più tra noi, compreso un dirigente scomparso oggi. - facebook.com facebook