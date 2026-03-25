Brooklyn Beckham vorrebbe raccontare il litigio con i genitori in una docuserie | Le trattative sono in corso

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz stanno trattando la realizzazione di una docuserie su Hulu in cui intendono condividere dettagli sul loro litigio con i genitori. La coppia ha confermato che le trattative sono in corso, senza fornire ulteriori specifiche sui contenuti o sullo stato delle negoziazioni. La vicenda riguarda la relazione tra Brooklyn, Nicola e le rispettive famiglie.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz potrebbero raccontare la faida familiare di cui sono protagonisti e che coinvolge la famiglia Beckham in una docuserie su Hulu. Sembra che la piattaforma abbia fatto una proposta alla coppia, sebbene il focus del progetto non sia esplicitamente quello della querelle con David e Victoria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

“Brooklyn Beckham e Nicola Peltz in trattative per una docuserie sulla faida familiare e la carriera culinaria”: l’indiscrezione che preoccupa David e Victoria“Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sarebbero in trattative per girare una docuserie per Hulu incentrata sulla sua carriera culinaria e sulla sua aspra...

Brooklyn Beckham chiude con i genitori Victoria e David: “Umiliato e controllato, mancano di rispetto a mia moglie”Dopo averli diffidati, Brooklyn Beckham ha chiuso definitivamente i rapporti con i genitori Victoria e David.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Brooklyn Beckham

Argomenti discussi: La faida dei Beckham diventa un documentario? Brooklyn avrebbe ricevuto una ricca offerta.

Brooklyn e Nicola Peltz lanciano una docuserie sulla faida familiare coi Beckham: La nostra versioneBrooklyn Beckham e Nicola Peltz lanciano una docuserie che svela la faida familiare con i Beckham, trasformandola in uno spettacolo globale. rumors.it

Brooklyn Beckham, la lite con i genitori diventa un documentarioBrooklyn avrebbe ricevuto una ricca offerta dalla piattaforma Hulu di Disney. Secondo le voci che arrivano dagli Stati Uniti, il figlio di David vorrebbe raccontare quanto accaduto con i suoi genitori ... corriere.it