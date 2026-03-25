Brindisi capitale della dama italiana | successo per il 64esimo campionato regionale

A Brindisi si è concluso il 64esimo campionato regionale di dama, con la partecipazione di numerosi appassionati provenienti dalla regione. La manifestazione ha visto la collaborazione tra la Federazione Italiana Dama e la Marina Militare, confermando la partnership tra le due istituzioni. La giornata ha registrato un alto livello di gioco e un'ampia partecipazione di concorrenti di diverse età.

Sabato 14 marzo, la storica cornice del Castello Svevo di Brindisi, sede della Marina Militare, ha ospitato le categorie Ragazzi e Provinciali BRINDISI - Il connubio tra la Federazione Italiana Dama (FID) e la Marina Militare si conferma, ancora una volta, una formula vincente. Per il terzo anno consecutivo, la magia delle 64 caselle ha incontrato il prestigio delle istituzioni militari, regalando alla Puglia un fine settimana di sport, storia e sana competizione. Sabato 14 marzo, la storica cornice del Castello Svevo di Brindisi, sede della Marina Militare, ha ospitato le categorie Ragazzi e Provinciali. L'atmosfera solenne della Sala delle Cerimonie del Circolo Sottufficiali ha fatto da sfondo alle sfide di numerosi giovani talenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Brindisi capitale della dama italiana: successo per il 64esimo campionato regionale Articoli correlati Ancona capitale italiana della cultura 2028. Decaro: Gravina in Puglia capitale regionale 2027 Scelto il capoluogo marchigiano, la località pugliese finalistaIl riconoscimento di capitale Italiana della cultura 2028 è andato ad un’altra delle 10 città finaliste: Ancona. Grande successo a Villanova per il campionato provinciale di damaDomenica 25 gennaio il Centro Glorialanza di Pordenone ha ospitato il Campionato Provinciale di Dama Italiana 2026, organizzato dall’A.