Netflix ha comunicato che la quinta stagione di Bridgerton sarà incentrata sui personaggi di Francesca e Michaela Stirling. La serie, appartenente all’universo di Shondaland, continua a essere disponibile sulla piattaforma di streaming e la nuova stagione sarà rilasciata prossimamente. La produzione si focalizza sui due personaggi, ampliando la narrazione rispetto alle stagioni precedenti.

Netflix annuncia la quinta stagione di Bridgerton, acclamata serie tv dell’universo di Shondaland. Questa volta, il nuovo capitolo avrà come protagonista Francesca Bridgerton, la figlia di mezzo della nota famiglia protagonista, e Michaela Stirling, la cugina di John, il marito di Francesca scomparso alla fine della stagione precedente. Ma vediamo insieme ulteriori dettagli. Bridgerton 5, cosa sappiamo sulla prossima stagione. Bridgerton è una delle serie tv più apprezzate della piattaforma americana, capace di conquistare numerosi fan già dalla sua uscita nel periodo della pandemia. Questa quinta stagione sarà composta da otto episodi e sarà incentrata su una nuova storia d’amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Bridgerton 5, la nuova stagione della Serie TV di Netflix sarà su Francesca e Michaela Stirling

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Tutto quello che riguarda Michaela Stirling

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Netflix e Shondaland annunciano che la produzione della quinta stagione di #Bridgerton è ufficialmente iniziata. La stagione sarà incentrata su Francesca (Hannah Dodd) e Michaela Stirling (Masali Baduza). Confermati altri 8 episodi. : @netflixit @shondala - facebook.com facebook

Francesca è la protagonista della quinta stagione di “Bridgerton”. Verrà raccontata la sua storia d’amore con Michaela Stirling. x.com