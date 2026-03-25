Netflix ha annunciato che la quinta stagione di Bridgerton sarà incentrata su Francesca e Michaela Stirling. La serie, appartenente all’universo di Shondaland, ha riscosso grande successo tra gli spettatori ed è attesa con entusiasmo. La produzione si concentrerà sui due personaggi femminili, proseguendo le trame già avviate nelle stagioni precedenti. La data di uscita non è stata ancora comunicata.

Netflix annuncia la quinta stagione di Bridgerton, acclamata serie tv dell’universo di Shondaland. Questa volta, il nuovo capitolo avrà come protagonista Francesca Bridgerton, la figlia di mezzo della nota famiglia protagonista, e Michaela Stirling, la cugina di John, il marito di Francesca scomparso alla fine della stagione precedente. Ma vediamo insieme ulteriori dettagli. Bridgerton 5, cosa sappiamo sulla prossima stagione. Bridgerton è una delle serie tv più apprezzate della piattaforma americana, capace di conquistare numerosi fan già dalla sua uscita nel periodo della pandemia. Questa quinta stagione sarà composta da otto episodi e sarà incentrata su una nuova storia d’amore. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Bridgerton 5, la nuova stagione della Serie TV di Netflix sarà su Francesca e Michaela Stirling

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Francesca è la protagonista della quinta stagione di “Bridgerton”. Verrà raccontata la sua storia d’amore con Michaela Stirling. x.com