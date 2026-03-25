Bridgerton 5 avrà per protagonista una coppia lesbo

Bridgerton 5 sarà incentrata su una coppia lesbica come protagonisti. La notizia è stata annunciata ufficialmente, senza dettagli aggiuntivi sulla trama o sui personaggi coinvolti. La produzione ha comunicato che questa scelta rappresenta una novità rispetto alle stagioni precedenti, senza fornire ulteriori informazioni sui nomi degli attori o sui dettagli narrativi.

Signore e signori, le riserve sul prossimo futuro di Bridgerton sono state finalmente sciolte: la protagonista della quinta stagione della serie Netflix sarà Francesca Bridgerton (Hannah Dodd), diventata vedova sul finire della quarta e pronta ad accendersi per un nuovo interesse amoroso dopo la perdita del povero John (Victor Alli), Conte di Kilmartin. Ed è qui che la faccenda si fa interessante, perchè il suo interesse sarà tutto per una donna. Vi avevamo già raccontato della scelta di Shonda Rhimes & co. di modificare la vicenda di Francesca – raccontata nel romanzo Amare un libertino di Julia Quinn – trasformando Michael, il cugino del defunto marito, in Michaela (Masali Baduza). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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