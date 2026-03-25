Brianza più vicina a Orio e Malpensa In treno direttamente all’aeroporto | Basterà sfruttare la rete esistente

Una nuova linea ferroviaria collegherà direttamente alcune località della Brianza con gli aeroporti di Bergamo Orio al Serio e Malpensa. Il progetto prevede treni senza cambi di tratta, facilitando il collegamento tra Monza, Arcore, Carnate e Seregno e gli scali aeroportuali. La rete esistente verrà sfruttata per creare un collegamento più rapido e diretto tra queste aree.

Dalla Brianza agli aeroporti senza cambi, senza stress, senza auto. Un treno diretto che unisca Monza, Arcore, Carnate e Seregno con l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, e, sull’altro versante, fino a Malpensa. Più che un’ipotesi, oggi è una visione concreta che prende forma tra progetti ferroviari, studi tecnici e una spinta politica sul territorio. Il momento è favorevole. Il collegamento ferroviario tra la stazione di Bergamo e lo scalo di Orio al Serio sta entrando nella fase decisiva dei lavori: entro la fine dell’anno, o al più tardi all’inizio del prossimo, la nuova fermata sarà attiva. Ed è proprio su questo snodo che si apre la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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#Referendum, nel comune di Arcore si è imposto il No con appena 47 voti di vantaggio sul Sì. Nel resto della provincia di Monza e della Brianza ha vinto il Sì, con il 52,9% dei voti. #MaratonaYoutrend x.com