brasile deputata trans eletta presidente della commissione donna

Una deputata trans brasiliana è stata eletta presidente della Commissione donna. In passato, ha vissuto per strada e si è mantenuta con la prostituzione. Successivamente, si è avvicinata all’attivismo e ha intrapreso una carriera politica. La sua storia personale è stata al centro di attenzione durante la campagna elettorale e l’insediamento.

La deputata Erika Hilton, eletta presidente della Commissione donna della Camera brasiliana, è la prima parlamentare trans a ricoprire l’incarico nel Congresso del Paese sudamericano. Esponente del Partito Socialismo e Libertà (Psol), Hilton si definisce “una travestita nera, della periferia”, rivendicando una storia segnata da esclusione e riscatto. Cresciuta nella periferia di San Paolo, è stata allontanata da casa in giovane età e ha vissuto per strada, mantenendosi con la prostituzione prima di avvicinarsi all’attivismo e poi alla politica. La svolta arriva nel 2020, quando diventa la consigliera comunale più votata del Paese. Due anni dopo entra in Parlamento, affermandosi come una delle voci più riconoscibili della sinistra. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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