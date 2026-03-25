Braccio di ferro Iran–Usa | Teheran rifiuta l’offerta la guerra finisce quando decidiamo noi e pone 5 condizioni

L’Iran ha respinto un’offerta degli Stati Uniti, definendola troppo ampia e non condivisa. In risposta, Teheran ha presentato cinque condizioni che devono essere soddisfatte per avviare un possibile cessate il fuoco. La risposta ufficiale sottolinea che la decisione sulla fine delle ostilità spetta esclusivamente all’Iran. La tensione tra le due parti si mantiene alta, senza segnali di apertura immediata.

L’ Iran ha respinto la proposta Usa definendola «eccessiva» e rilancia le sue condizioni per un eventuale cessate il fuoco. Lo riporta l’iraniana Press Tv, che cita un alto funzionario: «L'Iran porrà fine alla guerra quando lo deciderà e quando saranno soddisfatte le sue condizioni. Prima di allora non si terranno negoziati». Il funzionario ha delineato le richieste, tra cui «la cessazione degli attacchi e degli assassinii, garanzie contro futuri conflitti, il pagamento dei danni di guerra, la fine dei combattimenti su tutti i fronti che coinvolgono gruppi alleati e il riconoscimento dell’autorità iraniana sullo Stretto di Hormuz». La tv di stato iraniana, citando il funzionario, ha detto che Teheran ha comunicato agli Stati Uniti, tramite un intermediario, che continuerà a difendersi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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