Braccialetti assenti verifiche in corso | il caso Zinnanti tra richieste di chiarimenti e carenze strutturali

Sono in corso verifiche riguardo alla mancata presenza di alcuni braccialetti elettronici nel caso di una donna uccisa dall’ex compagno. La misura cautelare era stata disposta con l’assegnazione dei domiciliari, ma si sta accertando perché l’apparecchiatura non fosse attiva o presente. Attualmente, sono in corso controlli per chiarire eventuali carenze strutturali o di altro tipo legate all’implementazione della misura.

Dalla richiesta del ministro alle relazioni dei giudici, mentre emergono limiti su forniture, tempi e gestione dei dispositivi destinati alla sorveglianza dei soggetti pericolosi Cosa accade quando una misura cautelare viene disposta ma non può essere eseguita? È una domanda che torna con forza nel caso del femminicidio di Daniela Zinnanti, la cinquantenne di Messina uccisa dall’ex compagno Santino Bonfiglio, nonostante un provvedimento che prevedeva i domiciliari con controllo tramite braccialetto elettronico. Una circostanza tutt’altro che isolata. Proprio nei giorni scorsi, in Prefettura a Messina, magistrati e forze dell’ordine si sono... 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Braccialetti assenti, verifiche in corso: il caso Zinnanti tra richieste di chiarimenti e carenze strutturali Articoli correlati Richieste d'aiuto sul lungofiume tra Paderno d'Adda e Calusco. Soccorsi in azione e verifiche in corsoSoccorsi in azione al confine tra Paderno d'Adda e Calusco per la segnalazione di richieste d'aiuto. Leggi anche: Ballando su Trenord. Tra potenziamento olimpico e carenze strutturali i pendolari sbuffano