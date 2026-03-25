Un campo di calcetto situato nel centro della città sarà ristrutturato dal Palermo Fc, dopo l'intervento già avvenuto in piazza Magione. La gestione del nuovo spazio è stata annunciata e si stanno definendo le modalità di intervento. La ristrutturazione riguarda la riqualificazione dell'impianto sportivo, che si trova nel quartiere Borgo Vecchio.

Situato tra via dello Speziale e piazza Linares, è in abbandono da tempo. Il club rosanero intende recuperarlo e il Comune cerca associazioni disposte a occuparsi delle attività da organizzare per il quartiere Dopo quello di piazza Magione, un altro campo di calcetto nel centro della città si appresta a essere recuperato. Si tratta dell'impianto che si trova tra via dello Speziale e piazza Vincenzo Linares, al Borgo Vecchio. In abbandono da tempo, la struttura sarà sottoposta a un intervento di rigenerazione urbana condiviso dal Comune con il Palermo Fc, nell'ambito del progetto “Palermo in the Community”. Gli enti interessati... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - Borgo Vecchio, il campo di calcetto sarà ristrutturato dal Palermo Fc: avviso per la gestione

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