Paolo Bonolis ha commentato il caso Bastoni relativo alla partita tra Inter e Juventus. Ha affermato che la situazione rappresenta un episodio normale nel calcio e che si tratta di un evento frequente. Bonolis ha sottolineato che tali episodi sono comuni e si verificano spesso nelle partite di calcio. La sua analisi si è concentrata sulla naturalezza dell’incidente nel contesto delle partite di alto livello.

Paolo Bonolis è tornato sul caso della simulazione di Bastoni in Inter Juventus. Vediamo che cosa ha detto il conduttore televisivo. Paolo Bonolis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando della nazionale e tornando sul caso Bastoni. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! NAZIONALE – « Certo che la sostengo la Nazionale, chi se la perde la partita domani? Dobbiamo assolutamente qualificarci al Mondiale per una gloria nazionale e dopo due Mondiali in cui non ci siamo stati. Penso che dovremmo farcela anche se il calcio a volte è infame perché due nazionali come Bosnia e Irlanda non hanno la storia come quella dell’Italia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bonolis torna sul caso Bastoni: «Quello di Inter Juve è stato un fatto ordinario per quanto succede nel calcio: ci stava, ne hanno fatte tante»

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