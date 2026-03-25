Bomba Nico Williams l’Inter paga la clausola | doppio sacrificio eccellente

L’Inter ha deciso di pagare i 100 milioni di euro per attivare la clausola rescissoria di Nico Williams. Per coprire questa spesa, sono previste due cessioni di giocatori attualmente in rosa. La trattativa per il trasferimento del giocatore spagnolo si avvicina alla conclusione, con l’obiettivo di formalizzare il trasferimento nelle prossime settimane.

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